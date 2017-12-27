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Не все пенсионеры получат январские пенсии до Нового года
Во вторник, 26 декабря, началась выдача январских пенсий в почтовых отделениях, однако не все пенсионеры получат пенсии. Об этом сообщает Ubr.ua.
По словам замглавы Константиновского управления ПФУ Елены Гавриш, пенсии до 27 декабря получат те люди, у которых начисление прописано до 4 января.
Также за три дня до нового года повезет и тем, у кого пенсия назначена на 5 января.
28 декабря пенсии начислят тем, кто обычно получает их 7 и 8 января. И 29 декабря получат пенсионеры за 8 января.
Финучреждения начали начислять пенсии и тем, кто получает их 4-13 января обычно. То есть, с пенсионерами рассчитаются уже до конца года.
Те, кто не вошел в период 4-13 января, получат пенсионные дотации позже согласно графику и датам выплат.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, пенсии
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