Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Не все пенсионеры получат январские пенсии до Нового года

27.12.2017 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не все пенсионеры получат январские пенсии до Нового года

Во вторник, 26 декабря, началась выдача январских пенсий в почтовых отделениях, однако не все пенсионеры получат пенсии. Об этом сообщает Ubr.ua.

По словам замглавы Константиновского управления ПФУ Елены Гавриш, пенсии до 27 декабря получат те люди, у которых начисление прописано до 4 января.

Также за три дня до нового года повезет и тем, у кого пенсия назначена на 5 января.

28 декабря пенсии начислят тем, кто обычно получает их 7 и 8 января. И 29 декабря получат пенсионеры за 8 января.

Финучреждения начали начислять пенсии и тем, кто получает их 4-13 января обычно. То есть, с пенсионерами рассчитаются уже до конца года.

Те, кто не вошел в период 4-13 января, получат пенсионные дотации позже согласно графику и датам выплат.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, новый год, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх