Не все пенсионеры получат январские пенсии до Нового года

27.12.2017 18:20

Во вторник, 26 декабря, началась выдача январских пенсий в почтовых отделениях, однако не все пенсионеры получат пенсии. Об этом сообщает Ubr.ua.

По словам замглавы Константиновского управления ПФУ Елены Гавриш, пенсии до 27 декабря получат те люди, у которых начисление прописано до 4 января.

Также за три дня до нового года повезет и тем, у кого пенсия назначена на 5 января.

28 декабря пенсии начислят тем, кто обычно получает их 7 и 8 января. И 29 декабря получат пенсионеры за 8 января.

Финучреждения начали начислять пенсии и тем, кто получает их 4-13 января обычно. То есть, с пенсионерами рассчитаются уже до конца года.

Те, кто не вошел в период 4-13 января, получат пенсионные дотации позже согласно графику и датам выплат.

Источник: https://from-ua.com