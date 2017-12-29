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Украинцы стали беднее в восемь раз

29.12.2017 20:23
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Украинцы стали беднее в восемь раз

В третьем квартале сбережения населения выросли только на 3 млрд гривен.
В третьем квартале этого года сбережения украинцев выросли на 3 миллиарда гривен, что почти в 8 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в Госстате.
При этом, доходы населения составили 642,1 млрд гривен, расходы – 639,1 млрд гривен.
Госстат отмечает, что реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во III квартале увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Теги: Донбасс, украинцы, бедность, сбережения
 
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