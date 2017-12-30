Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"По существу, Запад еще и не начинал давить санкциями", - Пионтковский о том, решится ли Путин идти на Мариуполь и Киев

30.12.2017 22:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"По существу, Запад еще и не начинал давить санкциями", - Пионтковский о том, решится ли Путин идти на Мариуполь и Киев

Путин не пойдет на еще одно вторжение в Украину, поскольку последствием подобного шага будет жесткая реакция Запада. Такое мнение озвучил Андрей Пионтковский, политолог и публицист, передает "Диалог.UA".

"Решится ли он пойти на Киев и Мариуполь? Нет, у него не хватит на это безумия", - говорит Пионтковский, поясняя, что причина кроется в ответных действиях Запада. Сейчас

Штаты готовы предоставить Киеву оборонительное оружие. "Если он решится на вторжение, то цена агрессии будет очень велика", - подчеркивает политолог.

При этом он признает, что в настоящий момент в Кремле настроений антиукраинского характера предостаточно. Однако оставшиеся разумные люди в руководстве прекрасно осознают, что ответом на всяческую серьезную эскалацию станет серьезная реакция Запада, причем это касается не одного военного сектора.

Пионтковский подчеркнул, что "по существу, Запад еще и не начинал давить санкциями", напомнив о нефтяном эмбарго, отключении системы SWIFT и т.д. Возможную военную эскалацию политолог назвал чистым безумием. С точки зрения стратегии это обречено, уверен Пионтковский.



Теги: Донбасс, Киев, Путин, Российская Федерация, Мариуполь, вторжение, санкции, Запад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх