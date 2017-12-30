"По существу, Запад еще и не начинал давить санкциями", - Пионтковский о том, решится ли Путин идти на Мариуполь и Киев

30.12.2017 22:28

Путин не пойдет на еще одно вторжение в Украину, поскольку последствием подобного шага будет жесткая реакция Запада. Такое мнение озвучил Андрей Пионтковский, политолог и публицист, передает "Диалог.UA".

"Решится ли он пойти на Киев и Мариуполь? Нет, у него не хватит на это безумия", - говорит Пионтковский, поясняя, что причина кроется в ответных действиях Запада. Сейчас

Штаты готовы предоставить Киеву оборонительное оружие. "Если он решится на вторжение, то цена агрессии будет очень велика", - подчеркивает политолог.

При этом он признает, что в настоящий момент в Кремле настроений антиукраинского характера предостаточно. Однако оставшиеся разумные люди в руководстве прекрасно осознают, что ответом на всяческую серьезную эскалацию станет серьезная реакция Запада, причем это касается не одного военного сектора.

Пионтковский подчеркнул, что "по существу, Запад еще и не начинал давить санкциями", напомнив о нефтяном эмбарго, отключении системы SWIFT и т.д. Возможную военную эскалацию политолог назвал чистым безумием. С точки зрения стратегии это обречено, уверен Пионтковский.