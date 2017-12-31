Итоги года: в Украине запустили важные реформы

31.12.2017 10:44

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, подвел для "Донбасса" итоги 2017 года во внутриполитической жизни Украины.



"Год начинался и завершался шумными и достаточно масштабными политическими акциями, - напоминает эксперт. - В январе-феврале это была так называемая "торговая блокада" на Донбассе, в октябре-декабре – уличные протестные акции в Киеве противников президента Украины Петра Порошенко и сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. В целом уровень внутриполитической конфликтности несколько возрос. Однако каких-либо серьезных политических кризисов удалось избежать".



Второй год подряд продолжает постепенно выздоравливать, хотя и медленными темпами, украинская экономика.



"В уходящем году было реализовано решение о повышении в два раза минимальной заработной платы. Осенью было принято решение о повышении пенсий для большей части пенсионеров. Темпы роста отечественной экономики несколько снизили негативные последствия уже упомянутой "торговой блокады" на Донбассе и национализации предприятий с украинской юрисдикцией на неконтролируемых территориях этого региона", - отмечает глава ЦППИ "Пента".



Правительство подготовило и успешно провело через парламент целый ряд реформ – образовательную, пенсионную, медицинскую.



"Впервые за все последние годы правительству удалось вовремя – в начале декабря (в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса) и без особых проблем утвердить в парламенте бюджет страны на будущий год, - напоминает Владимир Фесенко. - Ранее это происходило "под елочку", в канун новогодних праздников, в ходе ночных голосований и кулуарных политических торгов. Премьер-министр Владимир Гройсман, наверняка, доволен итогами уходящего года. Его правительству удалось не только удержаться, но и укрепить свои позиции, а также провести через парламент все важные правительственные инициативы".



Верховная Рада осенью улучшила результативность, хотя остаются серьезные проблемы с дисциплиной депутатов и качеством законодательной работы, считает политолог. По его словам, если весной еще обсуждалась тема досрочных парламентских выборов, то осенью она практически исчезла с повестки политических дискуссий.



"В 2017-м начались структурные трансформации в судебной системе, - продолжает Владимир Вячеславович. - К концу года завершилось формирование нового состава Верховного Суда Украины. Произошло также обновление его структуры и функций. Принят и новый закон о Конституционном суде. Как это всё скажется на функционировании нашей судебной системы, увидим в ближайшие годы".



В уходящем году явно активизировалась и работа правоохранительных органов. Большой политический резонанс приобрели антикоррупционные дела против руководителя Государственной фискальной службы Насирова, экс-нардепа Мартыненко, "янтарное дело", а также лишение целого ряда парламентариев депутатской неприкосновенности по представлению Генпрокуратуры.



"Правда, повышенная активность НАБУ привела и к резкому усилению политической борьбы вокруг новых антикоррупционных институтов, а также к межведомственным конфликтам правоохранительных органов", - подчеркивает Владимир Фесенко.



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