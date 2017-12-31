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В Украине грядут политические и антикоррупционные разборки
Во внутренней политике в Украине будет сказываться приближение президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в 2019 году. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью "Донбассу" политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"В начале 2018-го возможен новый всплеск политических противостояний, - считает Владимир Вячеславович. - Антипрезидентская оппозиция попытается добиться досрочных выборов. Но если ничего форс-мажорного не произойдет, то после летних каникул страна начнет стремительно вкатываться в предвыборную кампанию. А уже с осени начнется карнавальный парад будущих кандидатов на пост президента Украины".
Кроме того, по мнению руководителя ЦППИ "Пента", в новом году нас ожидает много бурных событий вокруг антикоррупционных институтов и в сфере борьбы с коррупцией.
"У НАБУ и САП будут новые резонансные дела с высокопоставленными фигурантами. Начнутся и судебные процессы по предыдущим громким антикоррупционным делам ("Насиров", "Мартыненко", "янтарное дело"). Если некоторые суды по этим делам затянутся до начала президентской избирательной кампании, то кого-то из фигурантов резонансных дел придется принести в жертву, чтобы показать конкретные результаты борьбы с коррупцией", - считает Владимир Фесенко.
В предвыборный год, по его словам, не стоит ожидать новых больших реформ. "Правительство Владимира Гройсмана в 2018-м сосредоточится на практической реализации реформ, принятых осенью 2017-го, - говорит Владимир Вячеславович. - И для президента, и для правительства приоритетными в 2018-м будут социальные программы. Однако ресурсы для их реализации будут ограничены - прежде всего, потому, что существенно возрастут выплаты по внешним долгам".
При некризисном развитии событий маловероятно, что в новом году произойдет смена правительства.
"В парламенте у оппозиции нет голосов даже для инициирования вотума недоверия Кабмину, - поясняет эксперт. - Отношения между президентом и премьером нормализовались и даже укрепились. К тому же в наших условиях менять премьер-министра накануне президентских выборов достаточно рискованно - это может дестабилизировать политическую ситуацию".
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Теги: политика, Украина, выборы, прогноз, Владимир Фесенко
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