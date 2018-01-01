Стало известно, когда украинцы увидят Суперлуние

01.01.2018 09:35

В Украине Суперлуние будет видно в ночь с 1 на 2 января в 4:24.



В ночь с 1 на 2 января жители Земли смогут снова увидеть Суперлуние. Украинцы увидят это природное явление в 4:24.

Об этом сообщает NASA. Луна будет на 14% больше и на 30% ярче, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



Следующее Суперлуние земляне увидят 31 января. При этом теперь это явление совпадет с полным лунным затмением.

Кстати, по мифологии, в ночь Суперлунмя можно загадывать желание о любви, семье и домашних, партнерстве и отношениях с людьми.



