Смертельная опасность: Саакашвили рассказал, кого может постичь участь Ноздровской

03.01.2018 08:58

Судья Лариса Гольник, которая недавно пострадала при нападении, находится в смертельной опасности

Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Она в смертельной опасности, потому что ей уже разбили голову, ей угрожают смертью. Она встала против местной мафии. И опять-таки почему никто не защищает Ларису Гольник? » — подчеркнул политик.

Напомним, в интервью одному из украинских телеканалов, Гольник рассказала, что несколько лет назад она отказалась решить судебное дело в пользу мэра Полтавы Александра Мамая. С тех пор между ними идет открытая война.

Как сообщала Politeka, убийство правозащитницы Ирины Ноздровской вызвало огромный резонанс в соцсетях, а реакции первых лиц государства до сих пор не было.

Так, на официальной странице главы государства, президента Петра Порошенко последний пост в Facebook датировано 2 января и касается прорыва в украинской музыке.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на NewsOne



