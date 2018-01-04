- Создано приложение для знакомств, которое подбирает пары по ДНК17:26
- Экономист Охрименко объяснил, почему рост минималки до 4100 грн не принесет украинцам счастья17:04
- Стало известно, сколько теперь стоит обращение в суд16:46
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Проводятся ликвидации: военный инструктор сделал важное уточнение по поводу терактов в Украине14:45
- За выброшенный из машины мусор водителей будут щтрафовать. На большую сумму14:03
- Шуфрич: Первым начал кричать, что побил людей на Майдане Захарченко, “Интер“! Левочкин талантливо убрал своего соперника. Но тогда он не понял, что вместе с ним убрал и всю власть13:02
- Канал 1+1 объяснился за гомофобный номер "Вечернего квартала" 12:41
- Нас вкинули, отрезали и забыли — жители оккупированного Крыма полны горечи12:05
- В России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда11:37
Стало известно, сколько теперь стоит обращение в суд
С 1 января изменились ставки судебного сбора. Это произошло в соответствии с Законами Украины «О судебном сборе» и «О Госбюджете Украины на 2018 год» — в связи с привязкой величины сбора к прожиточному минимуму для трудоспособных граждан, который в нынешнем году увеличился с 1600 до 1762 гривен.
Итак, за подачу иска имущественного характера юридическим лицам придется платить от 1762 до 616 700 гривен, а физическим лицам — от 704,80 (вместо 640 в прошлом году) до 8810 гривен. Подача иска неимущественного характера юридическим лицам обойдется в 1762 грвини, а физическим лицам — в 704,80 гривни.
Чтобы подать в суд заявление о разводе, придется заплатить 704,80 гривни, если же при этом предполагается раздел имущества, цена подачи иска составит от 704,80 до 5286 гривен.
Тем же, кто захочет защитить в суде свои честь и достоинство, подача соответствующего иска обойдется в 704,80 гривни. А если же при этом вы хотите получить компенсацию морального ущерба, судебный сбор составит от 2643 гривни (вместо 1600 гривен в прошлом году).
Кроме того, существенно повысились суммы судебного сбора за подачу апелляции (заявления о пересмотре решения) или кассации (отмены судебного решения). Так, в первом случае это будет стоить заявителю 528,6 — 2 643 гривни (ранее 352 — 1760 гривен), а во втором — 704,80 — 3 524 гривни (вместо 384 — 1920 гривен в прошлом году).
Также были пересмотрены и админсборы по регистрации имущества. Например, за регистрацию прав собственности на квартиру или авто в течение одного дня теперь придется платить на 320 гривен дороже (3520 вместо 3200 гривен).
И если людям и так сложно было собрать необходимую для подачи иска сумму, сейчас адвокаты прогнозируют, что все больше наших соотечественников будут пытаться решать свои проблемы сами, без обращений в суд, услуги которого становятся все менее доступными для рядовых граждан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», теперь о состоянии рассмотрения судебных дел можно узнать, позвонив по телефону.
Теги: Украина, Донбасс, суд, иск, компенсация, прожиточный минимум
- Нардепа-регионала хотят лишить мандата
- Герман собралась в суд, который будет ее увольнять
- “Иски Украины к России на международных площадках под угрозой!” - Арьев бьет тревогу - НАБУ преступило черту
- Пенсионер из Мариуполя выиграл суд против Украины
- "Регионалка" Анна Герман проиграла суд бютовцу
- Луценко решил отомстить за "алкогольный скандал"
- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
- Террористы на Донбассе не пустили сотрудников ОБСЕ на полигон, ведь там были спрятаны их танки и БМП13:39
- "Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет тюрьмы13:30
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
- Климкин и Габриэль отменили поездку на Донбасс10:59
- Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита10:42
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 января09:29
- Хороводы возле Ленина и праздничный салют: как в Донецке встречали Новый год. ВИДЕО08:44
- Сутки в АТО: Боевики активизировали аэроразведку, вечером зафиксирована тишина08:26
- Создано приложение для знакомств, которое подбирает пары по ДНК17:26
- Черниговская полиция нашла украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина17:15
- Экономист Охрименко объяснил, почему рост минималки до 4100 грн не принесет украинцам счастья17:04
- Стало известно, сколько теперь стоит обращение в суд16:46
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
- Проводятся ликвидации: военный инструктор сделал важное уточнение по поводу терактов в Украине14:45
- Каждый 10-й европеец не может позволить себе обогревать дом14:26
- За выброшенный из машины мусор водителей будут щтрафовать. На большую сумму14:03
- «Шахтер» и «Динамо» вошли в топ-100 самых богатых клубов мира13:50
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились