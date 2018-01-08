Вон из Лавры, ФСБ: Киево-Печерская лавра заблокирована активистами С14

08.01.2018 20:15

Примерно три десятка активистов, представляющих общественную организацию «С14» провели акцию протеста, а также заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры, сообщает replyua.net.

Как пояснили участники акции, они организовали протест после отказа священнослужителей Лавры отпевать погибших воинов АТО, крещеных не в церкви Московского патриархата. Группа активистов «С14» установила баннеры «ФСБ, вон с Лавры» и «Нет московской агентуре», а также озвучивали лозунги с критикой в адрес ФСБ.



Спустя некоторое время после того, как началась акция, к участникам протеста вышел настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, но конструктивный диалог между ним и участниками акции так и не получился. Спустя некоторое время между сотрудниками монастыря и активистами возникла словесная перепалка. К тому же, активисты совершили попытку заблокировать Range Rover, который пытался выехать с территории Лавры.



«Ситуация очень накалена. «Православные» бросаются, дерутся и неадекватно ведут. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей», — сообщает пресс-служба организации.