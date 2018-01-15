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Пособия семьям с детьми в Украине начнут выплачивать 15 января

15.01.2018 10:30
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Пособия семьям с детьми в Украине начнут выплачивать 15 января

Сегодня, в понедельник, 15 января, суммы государственной социальной помощи финансовые учреждения начнут зачислять на банковские карточки получателей. 

Как отметила начальник отдела выплат Константиновского УСЗН Галина Бардичевская, сегодня, завтра «детские» получат одинокие мамы, мамы детей инвалидов, малообеспеченные семьи.

И некоторые другие категории украинцев, имеющие право на получение таких пособий через управления социальной защиты населения. Те, кто получают госпомощь через почтовые отделения, деньги сегодня получат вряд ли. 

Во многих городах Украины почтальоны сегодня не работают, да и почтовые отделения работают не все. О том, когда пенсии и пособия начнут платить почтовики, читайте в следующих информациях на нашем сайте.



Автор статьи: Татьяна Тихонова


Теги: Донбасс, семья, дети, пособие
 
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