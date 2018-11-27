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Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО
Жители Мариуполя напуганы и готовятся к штурму города российской армией со стороны морского побережья, укрепляя вторую линию обороны для противодействия высадке российского десанта на берег.
"ТСН" опубликовала видео о том, как помогать украинским военным защищаться от россиян вызвались даже жители города и мариупольские дети и школьники, передает dialog.ua.
Опубликованные кадры произвели сильное впечатление на пользователей социальных сетей, отметивших знаковый момент российско-украинской войны. В Сети отметили, что Россия готова в любой момент осуществить атаку на Мариуполь под выдуманным предлогом, пробивая сухопутный коридор в оккупированный Крым.
При этом именно Мариуполь является форпостом Украины на юге Донбасса, где расположена морская база украинских катеров на Азовском море. "Потому что они прикрывают нас и защищают", - поясняют свой поступок дети, говоря о солдатах ВСУ и рытье окопов на береговой линии.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, война, Азовское море, Мариуполь, дети, армия, штурм, окопы, десант
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