Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО

27.11.2018 22:01

Жители Мариуполя напуганы и готовятся к штурму города российской армией со стороны морского побережья, укрепляя вторую линию обороны для противодействия высадке российского десанта на берег.

"ТСН" опубликовала видео о том, как помогать украинским военным защищаться от россиян вызвались даже жители города и мариупольские дети и школьники, передает dialog.ua.

Опубликованные кадры произвели сильное впечатление на пользователей социальных сетей, отметивших знаковый момент российско-украинской войны. В Сети отметили, что Россия готова в любой момент осуществить атаку на Мариуполь под выдуманным предлогом, пробивая сухопутный коридор в оккупированный Крым.

При этом именно Мариуполь является форпостом Украины на юге Донбасса, где расположена морская база украинских катеров на Азовском море. "Потому что они прикрывают нас и защищают", - поясняют свой поступок дети, говоря о солдатах ВСУ и рытье окопов на береговой линии.