Екшн в київському автобусі: чоловік отримав кулю, заступившись за кондуктора

26.01.2018 22:01

Столичні копи затримали трьох хлопців, які поранили чоловіка, заступився за кондуктора

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, конфлікт стався в салоні автобуса між молодими людьми 1997, 2001 і 2002 років народження та постраждалим. Відомо, що чоловік заступився за кондуктора, якого хлопці образили за те, що він зробив їм зауваження.

Словесна суперечка переросла в бійку на вулиці. Один з хлопців дістав зброю і двічі вистрілив у чоловіка.

Як стало відомо, потерпілий почав тікати від молодих людей в бік станції метро “Мінська”, але один з відморозків наздогнав його і вдарив ножем у живіт. Після цього зловмисники зникли.

За попереднім висновком медиків, у уродженця Вінницької області два проникаючі вогнепальні поранення обох ніг і проникаюча колото-різана рана живота. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

До слова, завдяки свідченням очевидців за декілька хвилин вдалося встановити місцеперебування підозрюваних. Поліцейські разом з відвідувачами затримали їх в закладі швидкого харчування неподалік від місця злочину.

Двоє неповнолітніх затриманих перебувають на обліку в секторі ювенальної превенції Оболонського управління поліції. Їх повнолітній товариш також в минулому потрапляв в поле зору поліції.

За фактом події, порушено два кримінальних виробництва: по ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ч. 1 ст. 121 (Навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантам інциденту загрожує до восьми років в’язниці. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, як раніше писала Politeka, 26 січня, в столиці України затримали чоловіка, якого звинувачують у нападі на жінок.

Джерело: Politeka