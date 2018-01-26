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В Киеве троллейбус с пассажирами переломился пополам
26.01.2018 15:40
В Киеве на улице Полярной троллейбус во время движения практически переломился пополам.
В соцсети в группе «Жизнь Минского массива» сообщили: «На улице Полярной „разыгралась“ гармошка двухсекционного троллейбуса № 32, который следовал в сторону площади Шевченка».
По информации всех пассажиров транспорта благополучно эвакуировали.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, пассажиры, троллейбус
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