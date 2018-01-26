В Киеве троллейбус с пассажирами переломился пополам

26.01.2018 15:40

В Киеве на улице Полярной троллейбус во время движения практически переломился пополам.

В соцсети в группе «Жизнь Минского массива» сообщили: «На улице Полярной „разыгралась“ гармошка двухсекционного троллейбуса № 32, который следовал в сторону площади Шевченка».

По информации всех пассажиров транспорта благополучно эвакуировали.

Источник: https://donpress.com