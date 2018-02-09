Главная / Новости / Украина / В аэропорту «Киев» из за самолета подрались пассажиры, рейсы задержаны
Последние новости раздела
- В аэропорту «Киев» из за самолета подрались пассажиры, рейсы задержаны10:29
- Украину ждет новый кризис?09:49
- Погода на сегодня: осадки, температура воздуха от -3 до +808:58
- Разруха в оккупации: в сети показали свежие фото из Крыма08:29
- Резкое подорожание газа в Украине: Гройсман рассказал, к чему готовиться украинцам08:07
- Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой22:31
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором22:13
- В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль21:16
- Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину20:14
- Члены семей "майдановцев" смогут раньше выйти на пенсию 19:54
В аэропорту «Киев» из за самолета подрались пассажиры, рейсы задержаны
09.02.2018 10:29
В международном аэропорту «Киев» подрались пассажиры двух рейсов, не поделившие самолет. Об этом сообщает Эспрессо. ТВ.
В аэропорту произошла внештатная ситуация — поломался самолет рейса в Шарм-эш-Шейх, вместо него подали другой, который должен был лететь в Минск. Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.
Полицейские, прибывшие на вызов, не смогли вмешаться, а наблюдали за дракой через стекло: конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.
На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задерживаются.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, аэропорт, пассажиры, полиция, пограничники, самолет
Читайте также:
- Силовики Украины должны быть готовы к возвращению Донбасса, – Аваков
- Женский марш в Киеве: задержания и лозунги против сексизма. ВИДЕО
- "Аэросвит" отменяет рейсы
- В трех городах Украины может начать работу необычная полиция
- Рейс "Киев - Нью-Йорк" вернулся в Борисполь из-за поломки
- В Киеве мужчина зашел в детский сад зарядить телефон и ограбил воспитательницу
- Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в пособничестве террористам10:11
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 февраля09:20
- Позиции ВСУ 4 раза подвергались обстрелам боевиков, один военнослужащий получил ранение09:07
- На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО07:31
- “Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО07:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В аэропорту «Киев» из за самолета подрались пассажиры, рейсы задержаны10:29
- Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в пособничестве террористам10:11
- Украину ждет новый кризис?09:49
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 февраля09:20
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Позиции ВСУ 4 раза подвергались обстрелам боевиков, один военнослужащий получил ранение09:07
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Погода на сегодня: осадки, температура воздуха от -3 до +808:58
- Разруха в оккупации: в сети показали свежие фото из Крыма08:29
- Резкое подорожание газа в Украине: Гройсман рассказал, к чему готовиться украинцам08:07
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации