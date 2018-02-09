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В аэропорту «Киев» из за самолета подрались пассажиры, рейсы задержаны

09.02.2018 10:29
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В аэропорту «Киев» из за самолета подрались пассажиры, рейсы задержаны

В международном аэропорту «Киев» подрались пассажиры двух рейсов, не поделившие самолет. Об этом сообщает Эспрессо. ТВ.

В аэропорту произошла внештатная ситуация — поломался самолет рейса в Шарм-эш-Шейх, вместо него подали другой, который должен был лететь в Минск. Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.

Полицейские, прибывшие на вызов, не смогли вмешаться, а наблюдали за дракой через стекло: конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.

На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задерживаются.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, аэропорт, пассажиры, полиция, пограничники, самолет
 
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