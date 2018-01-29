Цены на газ доведут вас до истерики

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29.01.2018 07:35
Украинские власти планируют до начала лета 2018 года ввести абонплату на газ.
Как пишет Realist, власти уже взяли на себя обязательства перед МВФ. Стоит отметить, что абонплату на газ Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела еще в 2017 году, однако под давлением общественности комиссия это решение приостановила.
Согласно меморандуму МВФ, абонплату придется возобновить.
Напомним, абонплата - тариф на транспортировку и распределения газа. Ее размер планируют привязать к мощности газового счетчика. Чем больше газа он может пропустить, тем выше будет абонплата. Средний ее размер может составлять 50−100 грн/мес.
Ранее говорилось, что кредиторы из Фонда требуют создания Антикоррупционного суда.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, газ
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