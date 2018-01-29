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Цены на газ доведут вас до истерики

29.01.2018 07:35
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Цены на газ доведут вас до истерики

Украинские власти планируют до начала лета 2018 года ввести абонплату на газ.

Как пишет Realist, власти уже взяли на себя обязательства перед МВФ. Стоит отметить, что абонплату на газ Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела еще в 2017 году, однако под давлением общественности комиссия это решение приостановила.

Согласно меморандуму МВФ, абонплату придется возобновить.

Напомним, абонплата - тариф на транспортировку и распределения газа. Ее размер планируют привязать к мощности газового счетчика. Чем больше газа он может пропустить, тем выше будет абонплата. Средний ее размер может составлять 50−100 грн/мес.

Ранее говорилось, что кредиторы из Фонда требуют создания Антикоррупционного суда.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, цена, газ
 
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