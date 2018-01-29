Цены на газ доведут вас до истерики

29.01.2018 07:35

Украинские власти планируют до начала лета 2018 года ввести абонплату на газ.

Как пишет Realist, власти уже взяли на себя обязательства перед МВФ. Стоит отметить, что абонплату на газ Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела еще в 2017 году, однако под давлением общественности комиссия это решение приостановила.

Согласно меморандуму МВФ, абонплату придется возобновить.

Напомним, абонплата - тариф на транспортировку и распределения газа. Ее размер планируют привязать к мощности газового счетчика. Чем больше газа он может пропустить, тем выше будет абонплата. Средний ее размер может составлять 50−100 грн/мес.

Ранее говорилось, что кредиторы из Фонда требуют создания Антикоррупционного суда.

Источник: https://from-ua.com