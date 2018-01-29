Три вопроса о приватизации в Украине

29.01.2018 12:47

За последние несколько лет Украина начала ряд важных реформ. Однако, по результатам социологического исследования, проведенного компанией GfK Ukraine, осведомленность граждан относительно их содержания очень отличается. Больше всего украинцы знают о пенсионной реформе, меньше всего – о приватизации. Всего 53% опрошенных респондентов слышали о планах по разгосударствлению имущества. Центр общественного мониторинга и контроля собрал главные вопросы и ответы о приватизации в Украине.





Зачем Украине приватизация?

По данным Министерства экономического развития и торговли, сейчас государству принадлежит 3444 компании с суммарными активами около 1,7 трлн грн. Однако, по словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, проблема не только в том, что большинство из них убыточны, но и в том, что даже прибыльные базируются на советских активах, которые не обновлялись десятки лет.

«Многие люди считают, что это какое-то наше национальное сокровище, которое у нас лежит в ящике и, соответственно, может обеспечивать нам спокойную старость. Это не так. Наоборот, эти государственные предприятия ежегодно тянут из кармана налогоплательщиков десятки миллиардов гривен, которые мы тратим на компенсацию их убытков, на покрытие долгов и так далее», – говорит замминистра.

Собственно, потому, что государство не может быть эффективным собственником, министерство предлагает оставить за собой лишь стратегические предприятия, как «Укрзализныця», «Укрпочта» и «Нафтогаз Украины». В соответствии с программой Кабмина, к 2020 году около 900 предприятий должны быть приватизированы, 359 переданы в концессию, а 1255 подлежат ликвидации.

Что меняет новое приватизационное законодательство?

18 января Рада приняла новый закон о приватизации госимущества. Теперь приватизация будет регулироваться одним законом вместо семи и будет иметь более простую процедуру. Прежде всего закон упрощает классификацию объектов продажи, разделяя их на большие и малые. Если стоимость активов предприятия за последний год превышает 250 млн гривен – это большой объект приватизации, если меньше – это малая приватизация, к которой будут принадлежать кинотеатры, офисы, магазины и даже гаражи. Вместо шести процедур останется две – аукцион и выкуп. Крупные предприятия будут продавать под наблюдением квалифицированных советников, а малые – через электронную платформу ProZorro.

Один из ключевых моментов нового законопроекта – это приватизация по английскому праву. До 1 января 2021 года покупатели объектов приватизации имеют право заключать все правовые сделки в рамках права Англии и Уэльса. Первый заместитель председателя специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Игорь Лапин отмечает, что соответствие английскому праву должно обеспечить большую прозрачность приватизационных процедур и защитить вложенные средства инвесторов. Тем более, что привязка к Лондонскому праву является типичной международной практикой.

Важно, что новый закон существенно ограничивает участие в украинской приватизации покупателей из России. К торгам не будут допущены компании, 10% и более акций которых принадлежит резиденту этого государства. Также ограничено участие предприятий, 50% акций которых принадлежит оффшорным компаниям.

Несмотря на ряд положительных моментов в принятом депутатами законе есть определенные риски. По мнению экспертов, наибольшие опасения вызывает именно процесс подготовки объектов к продаже, от прозрачной инвентаризации до составления достойной стартовой цены. Остается надеяться, что новый институт независимых советников сможет повысить прозрачность этих процедур.

«Хорошо, что этот закон приняли, но нужно очень четко смотреть, как будут проводиться конкурсы Фонда государственного имущества, ведь не всегда они открыты и прозрачны. И самое главное, если говорить о массовой приватизации, мы можем выручить средства только при одном условии: если в Украине будут гарантироваться права частной собственности и безусловное выполнение законов», – делится своими предостережениями директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войтков.

Какая польза от продажи госпредприятий?

По оценкам правительства, продажа государственных предприятий по новому законодательству должна принести украинской экономике миллиарды гривен. И если в 2017 году поступления в госбюджет от приватизации составили 3,4 млрд грн, то в 2018-м правительство планирует получить около 22,5 млрд грн. Флагманом приватизации должен стать Одесский припортовый завод. Только его продажа может обеспечить почти половину запланированной суммы – 13 млрд грн. Еще большая доля прибыли зависит от приватизации «Центрэнерго», в частности, Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС. Кроме того, Фонд государственного имущества уже утвердил перечень малых предприятий, подлежащих приватизации в этом году.

«Почти 400 объектов, которые могут работать и приносить доход как новым эффективным собственникам, так и государству в виде рабочих мест и налогов», – отмечает исполняющий обязанности председателя Фонда Виталий Трубаров.

Но несмотря на желание быстрых результатов, эксперты соглашаются, что приватизация скорее направлена ​​на долгосрочную перспективу. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отмечает, что приватизация не должна быть погоней за единовременным поступлением в бюджет. Главное – рабочие места, инвестиции и налоги, которые способны улучшить экономическое положение украинцев.

«В сотрудничестве с инвесторами остается непростой путь не ярких мегапроектов, а ежедневных кропотливых реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата», – соглашается экономист Оксана Бедратенко.

За счет приватизации правительство рассчитывает привлечь инвестиции в энергетический блок, сельскохозяйственные объекты и машиностроительный комплекс. И главное – наконец изменить модель украинской экономики с сырьевой на экономику добавленной стоимости.

«Приватизация важна не только деньгами, но и поиском эффективного собственника, который обеспечит рост экономики, выпуск конкурентной продукции, обеспечит рост экспорта, восстановление валютного баланса государства. Рост прямых иностранных инвестиций нужен нам, как воздух», – отметил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Национального совета реформ.

Эксперты надеются, что при участии международных советников и надлежащем контроле общественности новая волна приватизации станет переломным моментом для украинской экономики.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля