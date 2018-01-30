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Госстат подсчитал среднюю зарплату в Украине

30.01.2018 14:00
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Госстат подсчитал среднюю зарплату в Украине

Средняя номинальная зарплата в Украине в декабре составила 8777 грн, что в 2,7 раза больше показателя минимальной заработной платы, передает Укринформ.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
"Средняя номинальная зарплата в Украине в декабре составила 8777 грн, что в 2,7 раза больше показателя минимальной заработной платы, установленной законом на 2017 год. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с ноябрем прошлого года номинальная зарплата выросла на 17,4%, а в сравнении декабрь к декабрю рост составил 35,5%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что рост реальной зарплаты в сравнении декабрь к декабрю составил 18,9%, что превышает показатель годовой инфляции и свидетельствует о том, что рост доходов населения происходит скорее рост цен.
"В производственном разрезе зарплаты существенно выше средних получали работники предприятий промышленности, торговли, транспорта, IT, финансовой и страховой деятельности, научно-технической сферы, сектора обороны. Средняя зарплата по сфере образования составляла в декабре 7166 грн, в сфере здравоохранения – 6206 грн", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, зарплата, статистика
 
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