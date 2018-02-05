- За всю боль: украинским водителям пообещали денежную компенсацию22:15
- Как изменился штат Кабинета министров21:47
- Украина пополнила «черный список» еще 4 артистами РФ, - Минкульт21:30
- Прокуратура АРК открыла уголовное дело против депутатов из Германии21:18
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Стало известно, что ждет любителей “неофициалки” и “теневых” зарплат19:30
- Осталось немного: в Украине сделали впечатляющее заявление о вступлении в НАТО19:12
- Украины массовой скупают б/у автомобили: рынок вырос в 2,4 раза18:50
С апреля газ для населения подорожает на 62 процента
В анализе проекта финансового плана Нафтогаза, проведенного Минфином, говорится о том, что с 1 апреля текущего года цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго Украины может повыситься сразу на 62 процента – до 8.03 тысяч гривен за один кубометр.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, это произойдет в том случае, если условия постановления №187 от марта прошлого года не будут изменены. Речь идет об определении цен на газ. Также отмечается, что в дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73 процента в сравнении с действующей на данный момент ценной до 8,5 тысяч гривен за 1 тыс. куб.м. Кроме того, в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17 процентов с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187.
В середине января этого года во многих СМИ появилась информация о том, что Кабмин изменит методику определения цен на газ для населения уже с апреля. В частности, отмечалось, что стоимость газа для населения будет увеличена на 8,3 процента, и новая установленная цена не будет меняться ровно год – до апреля следующего года.
Теги: Донбасс, газ, население, повышение тарифов
- Донбасс после повышения тарифов заплатит за газ на 600 миллионов больше
- Критический момент: возможно автоматическое отключение Мариуполя от газоснабжения
- Донецку возвращают деньги за разницу в тарифах
- Население не спешит оформлять субсидии на оплату ЖКХ
- Томаш Хюбшман: "В Киеве мы хотели показать свой характер"
- Для троих горняков смена стала последней
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО16:45
- Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО16:18
- Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе15:58
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО15:00
- В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi14:15
- Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды13:32
- ОБСЕ заметила военную технику около Мариуполя12:35
- За всю боль: украинским водителям пообещали денежную компенсацию22:15
- Как изменился штат Кабинета министров21:47
- Украина пополнила «черный список» еще 4 артистами РФ, - Минкульт21:30
- Прокуратура АРК открыла уголовное дело против депутатов из Германии21:18
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Стало известно, что ждет любителей “неофициалки” и “теневых” зарплат19:30
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники