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Украинцы хотят изменить текст гимна
На сайте президента украинцы, которые хотят быть услышаны властью, могут оставить петицию. Многие из них вызывают улыбку, но есть и такие, которые требуют рассмотрения.
Предложение могут касаться различных сфер жизни. Отдельного внимания заслуживает петиция под номером №22 / 042592-эп, которая интересна в контексте понимания будущего страны и позитивного настроя.
Автор обращения, Евгений Жуков, хочет поменять текст украинского гимна на более позитивные:
«Розквітає Україна,і слава, і воля,
І нас, браття українці, обіймає доля
Чиста віра в нашім серці, як роса на сонці.
Душу й тіло підіймаєм за нашу свободу,
Усі разом, бо ми,браття,козацького роду!
Всі ми браття,всі ми рідні від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море посміхнеться, дід Дніпро радіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло підіймаєм за нашу свободу,
Усі разом,бо ми,браття,козацького роду!
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
Душу й тіло підіймаєм за нашу свободу,
Усі разом, бо ми, браття, козацького роду!»
Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту, она должна набрать 25 тысяч голосов. Большинство петиций, правда, нужного количества голосов так и не набирают. Но украинцы надеются. Данную петицию пока поддержали только 100 человек, но до ее закрытия осталось 88 дней.
Теги: Украина, Донбасс, гимн, петиция
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