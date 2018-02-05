Украинцы хотят изменить текст гимна

05.02.2018 09:25

На сайте президента украинцы, которые хотят быть услышаны властью, могут оставить петицию. Многие из них вызывают улыбку, но есть и такие, которые требуют рассмотрения.



Предложение могут касаться различных сфер жизни. Отдельного внимания заслуживает петиция под номером №22 / 042592-эп, которая интересна в контексте понимания будущего страны и позитивного настроя.



Автор обращения, Евгений Жуков, хочет поменять текст украинского гимна на более позитивные:



«Розквітає Україна,і слава, і воля,

І нас, браття українці, обіймає доля

Чиста віра в нашім серці, як роса на сонці.

Душу й тіло підіймаєм за нашу свободу,

Усі разом, бо ми,браття,козацького роду!

Всі ми браття,всі ми рідні від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море посміхнеться, дід Дніпро радіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло підіймаєм за нашу свободу,

Усі разом,бо ми,браття,козацького роду!

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

Душу й тіло підіймаєм за нашу свободу,

Усі разом, бо ми, браття, козацького роду!»



Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту, она должна набрать 25 тысяч голосов. Большинство петиций, правда, нужного количества голосов так и не набирают. Но украинцы надеются. Данную петицию пока поддержали только 100 человек, но до ее закрытия осталось 88 дней.