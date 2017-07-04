Последние новости раздела
- Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО08:57
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея21:25
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
- 11 фур сценического оборудования и 100 кг льда: в Украину едет Depeche Mode20:57
- Депутаты считают, что у Луценко недостаточно доказательств для привлечения Дэйдея к уголовной ответственности20:40
- У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дейдея20:30
- Найем заявил о создании широкой коалиции в Раде20:19
- На оккупированной территории Донецкой области в посадках массово вырубают деревья "для шахт"19:50
Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО
04.07.2017 08:57
Соцсеть впечатлило поведение московской публики, которая посетила поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. Перед началом боя по традиции были исполнены гимны стран, которые представляют боксеры. Во время гимна Украины практически весь зал встал со своих мест.
Источник rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, россияне, гимн
Читайте также:
- Гендиректор "Шахтера" рассказал о мечтах юбиляра-Ахметова
- Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам
- Украинцы сделали воззвание к россиянам по поводу 1 января
- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе
- "Хоть в головушке слабинка – зато скрепы у нас", - новый хит группы "Мирко Саблич" (ВИДЕО)
- Россия - НАТО: "У вас нет оснований для ввода войск в Украину" (ВИДЕО)
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- На Луганщине запускают производство аммиачной селитры08:19
- В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик08:01
- Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта 07:46
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ07:29
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
- На оккупированной территории Донецкой области в посадках массово вырубают деревья "для шахт"19:50
- Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 201718:25
- В БАХМУТЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ15:53
- Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО08:57
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- На Луганщине запускают производство аммиачной селитры08:19
- В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик08:01
- Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта 07:46
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ07:29
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- У исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" отказали ноги22:06
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны
- Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО
- Террористы ЛДНР мрут из-за жары
- Новые платежки: киевлянам придется платить за новую услугу
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками
- На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки