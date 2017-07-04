Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО

04.07.2017 08:57

Соцсеть впечатлило поведение московской публики, которая посетила поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. Перед началом боя по традиции были исполнены гимны стран, которые представляют боксеры. Во время гимна Украины практически весь зал встал со своих мест.

Источник rbc.ua