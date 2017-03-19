Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова

19.03.2017 20:15

После наглого переезда главаря "ДНР" в особняк Ахметова, Захарченко подписал себе смертный приговор и еще больше приблизил "час Х". Такое мнение в Facebook высказал журналист Константин Павлов, передает "Диалог. UA". Ахметов, по его словам, руки о Захарченко марать не будет. Переехав в особняк украинского олигарха, недоглаварь недореспублики окончательно развязал руки тем, у кого в отношении одиозного террориста они уже давно чешутся.

"Мне кажется, Захарченко, переехав в резиденцию Рината, сам подписал себе смертный приговор. Нет, Ахметов его не убьет - кишка тонка. Да и дворца не жалко. Поднимет тариф на электроэнергию и отобьет в два счета. Вопрос в местности и логистике перемещений "председателя" недореспублики. Ринату в ботаническом саду было удобно. Лес, цветочки, 1 минута - и ты уже на Макшоссе. Еще 3 - и на Мотеле. Красота.

Но разница в том, что Ринату нечего было бояться. У Захара ситуация иная. Выехал он из ворот - и перед ним дорога до Макшоссе. 400 метров. Слева и справа - 5 метровый забор, позади - пивзавод. Отступать некуда. Два камаза - один перед пивзаводом, другой перед развилкой, делают отличный мешок. А дальше можно снимать с Захара штаны и поступать по совести. А если все-таки выехал беспрепятственно, - перед ним Макшоссе.

Ботанический сад позволяет спрятаться любой ДРГ, заминировать дорогу (между Дубком и Мотелем можно вагон спрятать под землей и никто не заметит), открытое шоссе позволяет использовать беспилотник. В общем, для фантазии простор открытый. Я понимаю, Захар сидит и думает, что если что, он по этому шоссе и рванет на восток - как никак прямая трасса на Ростов. Но в то же время - это место - шикарная мышеловка. Так что наслаждайся, Саша, недолго осталось))"