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В Украину прорывался бешеный енот
Сегодня, 13 февраля, утром со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска "Николаевка" на Черниговщине, забежал енот.
Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными: животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска.
Пограничники остановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели оборонные мероприятия.
Одновременно об обнаружении животные с явными признаками заболевания бешенством было сообщено Семеновской районную организацию УООР и в санитарно-эпидемиологическую станцию.
По прибытию к месту происшествия представителей соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. Енота пристрелили и передали для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством.
Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал, отмечает Госпогранслужба Украины.
Теги: Украина, граница, енот
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