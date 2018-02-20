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Почти 80% россиян ждут "новой дружбы" с Украиной: российские социологи опубликовали неожиданные результаты опроса по Украине

20.02.2018 18:06
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Почти 80% россиян ждут "новой дружбы" с Украиной: российские социологи опубликовали неожиданные результаты опроса по Украине

79% жителей России верят в восстановление отношений с Украиной, при этом 35% из них уверены, что рано или поздно между двумя странами вновь будут "дружеские, союзнические отношения". Об этом сообщают российские СМИ, публикуя результаты социологического опроса, обнародованного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает dialog.ua.

При этом немногим менее половины респондентов уверены, что в будущем отношения между странами могут нормализоваться, однако больше никогда не станут дружескими. Таких насчитывается 44%. 35% жителей России верят, что рано или поздно отношения между странами вновь приобретут форму союза и дружбы.

При этом, согласно опросу российских социологов, 10% полагают, что напряженность между странами будет сохраняться, сопровождаясь ухудшением отношений в результате стремления Украины к более тесной интеграции с Западом.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, опрос, интеграция, Запад
 
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