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Гройсман пообещал повысить пенсии военнослужащим с 1 января

21.02.2018 14:12
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Гройсман пообещал повысить пенсии военнослужащим с 1 января

Сегодня, в среду, 21 февраля, на своем заседании Кабинет министров Украины примет, наконец, решение о повышении пенсий военным пенсионерам. Так официально заявил (пишет газета «Сегодня») Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также пообещал сегодня же утвердить это решение, подписать его, чтобы процесс повышения начался незамедлительно. Ведь для этого, как считает премьер, в законодательстве ничего менять не надо.

К тому же, Гройсман отметил, что размеры пенсии бывшим военнослужащим повысят не с 21 февраля, а с 1 января. А еще раньше премьер говорил о том, что при повышении размеров пенсий этой категории украинцев следует учитывать, является человек участником боевых действий или нет.

Ранее сообщалось о том, когда повысят пенсии украинцам с большим стажем и маленькой зарплатой. 

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, пенсия, военные, повышение, Гройсман
 
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