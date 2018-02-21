Осторожно, воры! С помощью терминалов бесконтактно снимают деньги с карт

21.02.2018 21:47

На своей странице в Facebook Нина Боровик сообщил о новой форме воровства денег в общественном транспорте.

"Вот такие товарищи встречаются в метро. С помощью терминалов они бесконтактно снимают деньги с карт PayPass. Для этого достаточно поднести терминал на 5-20 см к месту хранения карты." - написала Антонина.