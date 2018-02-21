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Плотницкий уже сидит в российском СИЗО?
Владлен Заруба - один из соратников покойного экс-главаря "ЛНР" Валерия Болотова, заявляет, что Игорь Плотницкий после переворота и бегства находится в СИЗО Петербурга под неофициальным названием "Кресты". Там, по словам Зарубы, Плотницкий дает показания, передает УНИАН со ссылкой на источник.
В эфире YouTube-канала PolitWera боевик также высказал предположение, что именно из-за показания Плотницкого в России арестовали генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана.
Заруба утверждает, что в том числе через Мкртчана Россия выделяла деньги для "ЛНР". О задержании Олега Мкртчана стало известно 7 февраля. В ИСД заявили, что не располагают информацией о причинах задержания Мкртчана. По информации СМИ, уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.
Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.
23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.
21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, СИЗО, Плотницкий
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