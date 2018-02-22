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«Крыша» не поможет. Броварской алюминиевый завод заплатит 48 млн грн за украденный газ
Судебная власть, правоохранительные и контролирующие органы Киевской области «крышуют» крупнейших расхитителей природного газа, которых вывели на чистую воду в ОАО «Киевоблгаз». Несмотря на грубейшие нарушения законодательства, суды становится на защиту преступников. А правоохранительные органы оказывают давление на работников Киевоблгаза, запугивая их и отвлекая от выполнения непосредственных обязанностей. В то же время уголовные дела по фактам краж газа не расследуются. Об этом идет речь в расследовании «Корреспондент.нет».
Показательно, что до января 2012-го обязательный учет газа отсутствовал в Украине. Государство не требовало от потребителей устанавливать счетчики газа. Только после событий 2013-14 годов и прекращения поставок углеводородов из РФ, учет стал приоритетом страны. Принятие Закона об обеспечении коммерческого учета газа начало процесс законодательного урегулирования вопроса.
В прошлом году сотрудники Киевоблгаза, действуя на основании действующего законодательства, зафиксировали факты кражи газа должностными лицами ООО «Инвестиции третьего тысячелетия» (Броварской алюминиевый завод). Экспертизу узла учета газа провели при участии уполномоченной комиссии, в которую вошли представители Госстандарта, ОАО «Киевоблгаз», ООО «Инвестиции третьего тысячелетия» и «Еврогазмонтаж». Все действия зафиксировали на видео в качестве доказательства нарушений законодательства и передали в правоохранительные органы.
По данному факту открыто уголовное производство №220181011100000017, в котором Киевоблгаз признан потерпевшей стороной. СБУ Киевской области проводит следственные действия, с целью предотвращения ущерба национальным интересам государства должностными лицами ООО «Инвестиции третьего тысячелетия».
Однако, создается впечатление, что собственники броварского предприятия не обращают внимание на требования закона и контролирующих служб. 13 февраля 2018-го следователи СБУ прибыли на территорию завода, чтобы выполнить постановление следственного судьи об извлечении узла учета газа. Именно с этим узлом должностные лица ООО «Инвестиции третьего тысячелетия» и Броварского алюминиевого завода производили незаконные манипуляции. Однако на заводе отказались предоставить представителям СБУ данный прибор.
В настоящее время в Киевском НИИ судебных экспертиз назначено исследование пломбы газового счетчика с признаками подделки, обнаруженной на броварском предприятии. А тем временем в Киевоблгазе начислили предприятию-нарушителю на 47 млн гривен фактически потребленного газа. Достоверность и правомерность расчетов подтвердили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Следует отметить, что законность приватизации Броварского алюминиевого завода исследуется в рамках еще одного уголовного производства, открытого Национальной полицией.
Однако все расследования тормозятся в условиях, когда государственные органы показательно лояльны к потенциальному вору и пытаются давить на оператора газовых систем области. Власть неприкрыто отстаивает интересы должников, пойманных на воровстве, которые отказываются платить за отобранный газ. Одновременно осуществляется давление на успешную компанию. Очевидно, многие чиновники хотели бы получить контроль над ОАО «Киевоблгаз» - бюджетообразующим предприятием Киевской области, которое обеспечивает работой более 4 тысяч человек. Возможно, компания приглянулась кому-то во властных кабинетах, и кто-то хочет перевести ее в государственную собственность, получив доступ к ее ресурсам.
Скорее всего, успешная деятельность предприятия, которое пытается действовать в обход коррупционных схем, не вписывается в систему действующей власти. К сожалению, в Украине уже есть ряд историй, когда власть имущие «отжимали» успешные частные предприятия, переведя их в государственную собственность, в результате чего прекращали их деятельность и ликвидировали.
Однако в Киевоблгазе не собираются сдаваться. В ходе недавнего заседания профсоюзной организации работники выразили поддержку борьбе руководства с кражами газа промышленными потребителями. Люди обеспокоены заказными делами против их компании, а также – возможными техногенными авариями из-за несанкционированных краж природного газа и уменьшением поступлений в бюджет отчислений за услуги по распределению газа.
Такая позиция работников предприятия неудивительна. Ведь из-за внешнего давления и судебного произвола люди боятся потерять работу, а вместе с ней – высокие социальные стандарты в виде достойных зарплат, премий, санаторно-курортного обеспечения. Поэтому многотысячный коллектив Киевоблгаза готов решительно защищать интересы предприятия. В компании заявляют, что энергетическая отрасль в Украине реформируется в рамках выполнения требований Соглашения про ассоциацию с ЕС и находится под пристальным вниманием международных партнеров. Попытки незаконного давления на предприятие со стороны чиновников и госструктур – угроза снижения рейтингов доверия к Украине и ее инвестиционному потенциалу.
Теги: Украина, Донбасс, Бровары, завод, газ, СБУ, алюминий, воровство
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