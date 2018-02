Украину на Евровидении-2018 представит мистический MELOVIN

25.02.2018 06:42

В субботу, 24 февраля, состоялся финал Национального отбора на "Евровидение", по результатам которого был определен представитель Украины на международном песенном конкурсе в этом году. По результатам голосования зрителей и членов жюри победу одержал MELOVIN с 11 баллами.



Наименьшую оценку жюри (1 балл) получила VILNA, а наивысшую (6 баллов) - TAYANNA. MELOVIN получил от жюри 5 баллов. Минимальное количество баллов зрители отдали группе The Erised, а максимальное - MELOVIN.



Напомним, что на "Евровидении-2017" в Киеве победил певец из Португалии Сальвадор Собрал. По правилам, следующий конкурс принимает страна победителя.



Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки MELOVIN выступит последним.



Вот, что пишет об украинском представителе на "Евровидении-2018" сайт 112.ua



"Настоящее имя исполнителя – Константин Бочаров. Но сам он не любит, когда его так называют, и требует от коллег и прессы называть его сценическим псевдонимом Melovin. Более того, старается следить за тем, чтобы ударение при этом ставили тоже правильно – на первый слог.



Само слово MELOVIN образовано от названия праздника Хеллоуин и имени английского модного дизайнера Александра Маккуина.



Музыкант родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Сейчас ему 20 лет, а на момент проведения Евровидения в Лиссабоне исполнится 21 год.



Украина узнала про юного певца во время шестого сезона украинской версии вокального шоу "X-фактор". На кастинге он исполнил хит группы "Океан Ельзи" – "Без бою" и при этом аккомпанировал себе сам на клавишах. Один из судей Андрей Хлывнюк при этом раскритиковал псевдоним MELOVIN и призвал не прятаться за ним. А Нино Катамадзе сказала певцу "нет". Тем не менее, ни разу не попав в номинацию, он все же дошел до финала, где спел дуэтом с Джамалой ее песню "Заплуталась". По результатам сезона певец стал победителем шоу. А Джамала через полгода выиграла Евровидение в Стокгольме.



Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom. По словам MELOVIN, это переводится как "Смелость. Любовь. Свобода".



Для певца этот отбор на Евровидение стал уже вторым. В 2017 году MELOVIN с песней Wonder занял в финале третье место, уступив певице Tayanna и группе O.Torvald. В итоге представлять Украину на домашнем Евровидении отправились полтавские рокеры, которые заняли в финале 24 место из 26 возможных.



Основной посыл конкурсной песни MELOVIN заключается в многократно повторяемых строчках: "Какой бы не была погода, всегда дует ветер и он всегда попутный". Певец утверждает, что даже поражение может привести к успеху и призывает своих слушателей верить в себя, даже если танцевать приходится не на сцене, а под лестницей.



Отличительная черта имиджа MELOVIN – цветная линза в одном глазу. Раньше певец экспериментировал с ее цветом, а потом остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый является искусством.



Однажды певец, по его же словам, закрутил роман со своей поклонницей, но быстро понял, что это не лучшая идея. Другие фанатки превратили жизнь девушки в ад. Пока что повторять такой опыт MELOVIN не готов. Равно как и говорит о своей личной жизни на публику.



В Лиссабоне MELOVIN будет выступать во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Своим хитом Under the Ladder певец будет закрывать шоу".











