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На Донбасс зашла группа сербских снайперов: уже убили как минимум 6 бойцов ВСУ

28.02.2018 07:10
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На Донбасс зашла группа сербских снайперов: уже убили как минимум 6 бойцов ВСУ

Благотворительный фонд помощи армии «Вернись живым», ссылаясь на источник среди украинских разведчиков, на своей странице в Facebook сообщил, что на временно оккупированные территории Донбасса зашли сербские снайперы. Как информирует replyua.net, по данным источника, они, по меньшей мере, успели убить уже шестерых бойцов Антитеррористической операции.

В сообщении говорится: «На передовую заехали новые наемники оккупантов. По данным украинских разведчиков, в районе Бахмутской трассы работают снайперы из Сербии. Есть также информация, что на их руках уже есть кровь наших военных». Как известно, группа снайперов из Сербии воюет в районе 31-го блокпоста Вооруженных сил Украины, возле Бахмутской трассы.

В частности, разведчик рассказал: «Они заехали пару недель назад. Имеем информацию, что это именно сербы. В декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях». Согласно словам военнослужащего, наемники из Сербии могли лишить жизни шестерых солдат Украины. И это только в Донецкой области. Он подытожил: «Не могу раскрывать подробности, но наемники уже отвечают и будут дальше нести ответственность за пролитие крови на нашей земле». 



Теги: Донбасс, война, Сербия, снайпер, ВСУ
 
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