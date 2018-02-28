РФ создала сценарий нового вторжения в Украину: эксперт назвал сроки

28.02.2018 08:51

После проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году Россия пойдет на провокацию на Донбассе инцидента с массовой гибелью гражданского населения с целью открыто ввести войска под вывеской миротворческой миссии.

Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, пишет "Укринформ".

"Думаю, что в ближайшие месяцы, скорее всего, уже после переизбрания Путина и проведения чемпионата мира по футболу, будет сохраняться угроза развития негативного сценария, серьезный риск того, что Россия попытается создать новый повод для вторжения в Украину. Это не означает, что они будут пытаться снова сбить какой-нибудь пассажирский самолет. Нет, это уже не пройдет. Однако какой-то вариант они найдут для своего сценария – мол, России ничего другого не оставалось, как ввести своих "миротворцев", - пояснил он.

Эксперт напоминает то, что российская пропаганда уже неоднократно утверждала, что "народу Донбасса" грозит "геноцид" в случае, если "киевская хунта" возобновит свою власть на всей оккупированной территории или же если в регион будут введены миротворцы по сценарию Украины и США.

"Думаю, россияне будут провоцировать некий сценарий, связанный с массовым уничтожением "киевской хунтой" так называемого "народа Донбасса" и наблюдателей ОБСЕ. Затем, принимая во внимание неповоротливость ООН, занятость американцев, Европе не до этого – Россия заявит, что ей ничего другого не осталось, как ввести свой контингент для предотвращения различных негативных сценариев. И россияне будут уже на Донбассе якобы "миротворцы", - говорит Гончар.

Выход России из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), считает он, также свидетельствует в пользу избрания Россией именно такой идеи.

В доктрине начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова описана технология и этапность ведения войны гибридного типа, которая заканчивается именно миротворческой операцией, рассказал Гончар.

"Но миротворческой операцией не в ООНовском понимании, а в российском – под видом миротворческих сил вводятся российские контингенты", - добавил аналитик.

Источник: https://from-ua.com