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Тарифный удар уже близко: что будет с ценами на газ

05.03.2018 11:41
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Тарифный удар уже близко: что будет с ценами на газ

Подорожания газа для населения в текущем отопительном сезоне не будет, но формула образования цены на газ, согласно требованиям МВФ, должна быть изменена

Такое заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Цена на газ в отопительном сезоне повышаться не будет. Экономических предпосылок для повышения нет», – отметил Розенко.

Вице-премьер-министр также добавил, что формула ценообразования будет разработана к осени 2018 года. Розенко подчеркнул, что нынешняя формула некорректна, поскольку не отображает рыночной стоимости газа.

Как сообщала ранее Politeka, весной 2018 года ожидаетсяочередное поднятие тарифов. В первую очередь вырастут тарифы на электроэнергию, что повлечет за собой подорожание и других коммунальных услуг.

Несколько облэнерго из разных городов Украины уже подали в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявления о переходе на RAB-тарифы. В связи с этим электроэнергия для населения в 2018-м году может подорожать примерно на 20%.

Напомним, RAB-тарифы начнут действовать в Украине с апреля этого года. Их смогут применять только те облэнерго, которые выполнят некоторые условия. В частности, компаниям нужно избавиться от долгов перед “Энергорынком”, подготовить документы с обоснованием и обратиться в НКРЭКУ.

Источник: Politeka

 



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов
 
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