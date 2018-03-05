- "Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию21:42
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Синоптики порадовали «теплым» прогнозом погоды20:57
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения20:15
- Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова19:57
- Украина подаст заявку на членство в НАТО уже в этом году19:40
- По цене мяса: национальное блюдо украинцев подорожало в два раза19:20
- В центре Донецка взорвался автомобиль: есть жертвы19:00
Украина требует от России компенсацию за срыв поставок газа
"Нафтогазу" пришлось переплатить 34% от стоимости голубого топлива
НАК "Нафтогаз Украины" потребовал от российского "Газпрома" компенсацию за переплату, которую нам пришлось заплатить из-за отказа России от поставок газа с 1 марта. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, Украина потратила на газ "лишние" 34% средств. Как отметил представитель "Нафтогаза", "Газпром" уже официально предупрежден, что должен будет заплатить за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.
"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", – написал Витренко на своей странице в Facebook.
Витренко подчеркнул, что "Газпром" в очередной раз "продемонстрировал миру свою ненадежность как поставщика газа". По мнению представителя "Нафтогаза", "Газпром" вновь использует газ в качестве политического оружия.
Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В итоге по результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.
После решения суда Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Газпром, Нафтогаз, скандал
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- В центре Донецка взорвался автомобиль: есть жертвы19:00
- Боевика "ДНР", воевавшего под Мариуполем, осудили условно16:58
- Боевики нарушили перемирие, несмотря на договоренности: карта АТО14:52
- Нынешние главари ОРЛО боятся «диверсантов Плотницкого» больше «укрДРГ»13:55
- Переселенцы могут получить социальную стипендию12:15
- Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь11:58
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»10:32
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- "Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию21:42
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Синоптики порадовали «теплым» прогнозом погоды20:57
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения20:15
- Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова19:57
- Украина подаст заявку на членство в НАТО уже в этом году19:40
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- Назван лучший фрукт для снижения артериального давления18:46
- Что делать при простуде: важные правила13:38
- 5 дельных советов начинающим фрилансерам09:45
- 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды08:50
- Как бороться с весенним авитаминозом: действенные способы08:10
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- В Донецк согнали бронетехнику
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?