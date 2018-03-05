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В Украине запретили еще ряд книг
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, до 156 книг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает Корреспондент.
Перечень, в частности, дополнен 19 российскими книгами, теперь в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Среди прочих в список внесены книги: Лейтенант из будущего (Юрий Валин), Ангелы апокалипсиса (Анатолий Гончар), Как воюют на Донбассе (Владислав Шурыгин), Киевская хунта (Алексей Челноков), Кровавый евромайдан - преступление века (Виталий Захарченко), Крестный путь России (Николай Леонов), а также 10 книг Александра Тамоникова.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, книга, запрет
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