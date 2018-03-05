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В Украине запретили еще ряд книг

05.03.2018 16:31
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В Украине запретили еще ряд книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, до 156 книг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает Корреспондент.

Перечень, в частности, дополнен 19 российскими книгами, теперь в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди прочих в список внесены книги: Лейтенант из будущего (Юрий Валин), Ангелы апокалипсиса (Анатолий Гончар), Как воюют на Донбассе (Владислав Шурыгин), Киевская хунта (Алексей Челноков), Кровавый евромайдан - преступление века (Виталий Захарченко), Крестный путь России (Николай Леонов), а также 10 книг Александра Тамоникова.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, книга, запрет
 
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