Что происходит с курсом гривны и сколько еще доллар будет радовать

07.03.2018 15:40

Весь первый месяц весны должна сохранится положительная динамика курса гривны относительно доллара

В марте стоит ожидать укрепления гривны, сообщает Знай.Юа.

«Гривня укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что ранее она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальным показателям», – рассказал эксперт.

Также отмечается, что в первую очередь на падение гривны повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) на сумму около $300, что привело к тому, что гривна значительно укрепилась.

В то же время эксперты успокаивают, что праздничные выходные в марте никак не скажутся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта.

“Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривны, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятные”, – отметил экономист.

Напомним, ранее выражалось мнение, что перед выборами в Украине ожидается дефолт.

«Плохо, зато стабильно» – так большинство экспертов охарактеризовали экономическую ситуацию в стране. Уже целый год подряд Украина как-то обходится без транша от Международного валютного фонда, а гривна как была на слабых позициях, так и осталась.

Как сообщалось ранее, доллар готовит подарок к 8 марта, продолжая снижаться в цене в отношении к гривне. Первая неделя марта, точнее, ее половина, началась с падения курса доллара. По итогам торгов его курс на межбанке потерял 19 копеек, и закрепился в рамках 26,43-26,46 грн./$.

Активно продавать валюту начали экспортеры. Они понимали, что валюта подешевеет через неделю: после четырех выходных, начиная с 12 марта, будет продаваться крупная партия выручки из-за накладки с праздничными днями. Одновременно активизировались потенциальные покупатели гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Напомним, поставки импортного бензина в Украину оказались под угрозой. Как стало известно, Кабмин планирует рассмотреть изменения, которыми предполагается внедрение так называемые заградительные тарифные квоты для растущего топливного импорта. Целью подобных мер является якобы поддержка отечественного производителя нефтепродуктов.

Источник: https://politeka.net