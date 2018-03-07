Нас будет много: Саакашвили собирает людей и идет на Банковую

07.03.2018 19:30

Политическая партия Михеила Саакашвили собирает новый масштабный митинг

Об этом сообщает пресс-служба партии «Рух нових сил».

Митинг назначили на пятницу, 9 марта.

«В пятницу, 9 марта, мы собираемся вместе, чтобы заявить о своей позиции и прямо в глаза сказать Петру Порошенко, что мы думаем о его олигархическом режиме. Президент будет присутствовать на торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко и не сможет не отреагировать, если нас будет много», – сказано в сообщении.

Отмечается, что акция запланирована на 8 утра в киевском парке Шевченко.

Напомним, Саакашвили призвал сторонников объединиться, чтобы в Украину не пришел путинизм. После разгрома палаточного городка возле Верховной Рады Саакашвили записал обращение к своим сторонникам, в котором раскритиковал действия власти.

Политик сообщил, что во время зачистки палаточного городка пострадало много хороших людей, включая героев войны, бойцов и женщин.

“Вся акция несла абсолютно карательный характер. Глава МВД Аваков просто смаковал детали. Президент при этом молчит – я думаю, с ним все понятно. Когда меня вывозили из Украины, меня хватало несколько десятков человек. И какое я мог оказать сопротивление?”, – заявил Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, всем украинцам должно быть понятно, что Порошенко не только не будет их защищать, но будет все больше принимать эти устрашающие акции.

Источник: Politeka