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Дураки, что я могу сказать, идиоты: Ахеджакова сделала новое заявление по Украине
Советские актеры Олег Басилашвили и Лия Ахеджакова прокомментировали попадание своей коллеги Алисы Фрейндлих, которая в 2016 году поддержала аннексию Крыма, в “черный список” Минкульта.
“Чиновники, которые сидят у вас и у нас в министерствах, получают зарплату. Чем-то надо ее отрабатывать? Надо. Они придумывают все это и получают деньги, которые им начисляют. От Алисы Бруновны я не слышал ничего ни об Украине, ни о Донецке или Луганске, ни о России. Никогда мы на эти темы не говорили с ней. Она великолепная актриса, и этим все сказано”, – заявил Басилашвили.
Заметим, что Олег Валерианович был более сдержан в своих комментариях в отличие от Лии Ахеджаковой, которая в свое время активно поддерживала Украину и Надежду Савченко.
Лия Меджидовна в своих комментариях не скупилась на пылкие высказывания в адрес украинских чиновников.
“Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи”, – сделала громкое заявление Ахеджакова.
“Европейцы не имеют права так себя вести. Чтобы Алису Фрейндлих назвать врагом Украины – они совсем “поехали”. Тот, кто это делает, позорит Украину и превращает ее в “совок”, – отметила звезда советского кино.
Источник from-ua
Теги: Украина, Донбасс, Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова
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