Кремль планирует гражданскую войну в Киеве

08.03.2018 18:21

С помощью своей агентуры, поставив целью какой-то там импичмент президента Украины, Путин желает устроить в стране хаос.

Главное погромче и кровавей. Понятно, как белый день, что те тысячи атошников, которые поддерживают Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, не дадут просто так осуществить влажную мечту хозяина Кремля. Значит – выход только один – гражданская война прямо посреди Киева. И лягут на холодный асфальт киборги, вцепившись в горло морпехам.

Чем больше, тем лучше. Но это не главное, потому что Путину все равно, сколько нас здесь поляжет и ради каких целей. Он своих кочевников не ценит. Ему нужен повод для вторжения – железобетонный повод. Полагаться на банановые республики он уже не будет, на карте стоит слишком многое. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер, участник АТО Алексей Петров.

По его словам, несколько десятков человек агентуры Путина, в том числе и купленные по дешевке полезные идиоты, устраивают нападение на посольство в Киеве, под шум волны убив с десяток россиян – туристов, дипломатов, проводников поезда. Задача выполнена – больше ничего не нужно – российские танки будут в Киеве, примчат на защиту своих граждан. Конечно же, украинская армия будет сражаться на смерть, простые люди будут сражаться на смерть и украинцы, в конце концов победят.

Алексей Петров пишет, что сложнее представить, что будет потом, после победы – снова десятилетия восстановления экономики, инфраструктуры. О восстановлении генофонда и вовсе нечего говорить. Дальнейшие картинки каждый дорисует сам, но главное не нужно забывать тех, кто снова старается бросить Украину к ногам Кремля. Для них в истории Украины есть свое место, позорное.