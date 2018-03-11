Прикрутить придется всем: Гройсман потряс “газовым” заявлением, украинцы в гневе

11.03.2018 21:31

Глава правительства Владимир Гройсман озадачил украинцев планами Кабмина по поводу резкого сокращения потребления газа, передает Politeka.

В период с 2014-го по 2017 год Украина уменьшила потребление голубого топлива на 6 млрд кубов. А к 2022 году правительство планирует сократить потребление почти вдвое – с 24 млрд кубических метров до 13 млрд кубов.

Об этом на своей странице в Twitter заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что Украина продолжает сокращать потребление газа.

“Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год – 24 млрд кубов, 2017 – 18 млрд кубов. Уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов за 3 года. Прогноз на 2022 – 13 млрд кубов”, – сообщил премьер.

Украинцы не разделяют оптимизма главы правительства. В комментариях они пишут, что такой результат достигнут в первую очередь из-за катастрофического падения промышленного производства.

“Это не”энергоэффективность” а спад производства промышленного, которое меньше потребляет газа + переход на уголь и мазут, что плохо для экологии”, “А ты убей остатки промышленности, гляди и до 10 дотянешь. А если “реформами” выдавить из страны еще ляма 4 народу, то и до 6 не далеко”, “Ты чем хвастаешься? Что люди не могут позволить оплатить коммунальные счета? И сидят в прохладе? – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, в сети раскритиковали политические заявления премьер-министра Владимира Гройсмана. Так, чиновник заявил, что будет настаивать на отстранении СБУ от контактов с бизнесом.

“Я настаиваю, чтобы в СБУ забрали права контактировать с бизнесом. Чтобы было ликвидировано подразделение Нацполиции, которое занимается бизнесом. Чтобы в прокуратуре никто не мог “общаться” с бизнесом. Я никому не позволю давить на предпринимателей. Они должны почувствовать себя защищенными”, – обещал политик.

Источник: https://from-ua.com