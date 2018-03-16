Верховная Рада разрешила спать с шестнадцатилетними

16.03.2018 14:10

Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. За проголосовал 241 народный депутат, передает телеканал "112 Украина".

Отныне изнасилование несовершеннолетнего неестественным способом карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. Также закон запрещает добровольные половые отношения между совершеннолетними и теми, кому нет 16-ти лет.

Закон устанавливает минимальный возраст полового согласия в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка. Кроме того, устанавливается, что изнасилование совершает именно совершеннолетний, поскольку он должен осознавать общественно опасный характер такого поведения.

Кроме того, закон запрещает создание или содержание публичных домов и подобных мест с участием несовершеннолетних. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как отмечается, документ приводит законодательство Украины в соответствие с положениями Факультативного протокола по торговле детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка; положениями Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия; а также с нормами Европейской социальной хартии.

При всем этом, закон не регулирует половые отношения между несовершеннолетними по взаимному согласию. По нынешним нормам, вопрос о достижении половой зрелости решает судебно-медицинская экспертиза. Это норму депутаты убрали из УПК 228 голосами.

Источник: https://from-ua.com