Климкин пригласил в Украину высланных из России британских дипломатов

19.03.2018 08:20

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить в Украине британских дипломатов, высланных из РФ.

Климкин отметил: «Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь».

Источник: https://donpress.com