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В Днипре за сутки выпала двухмесячная норма снега
Жители Днипра не могут добраться до работы из-за снежных заносов. На остановках образовались длинные очереди. Маршрутки не могут выехать из автопарков. Троллейбусы и трамваи работают не по графику, сообщает Укринформ.
Как написал в Facebook активист, председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днипра Михаил Тонконогий, по состоянию на 7:00 не были расчищены выезды из автопарков, из-за чего маршрутки не могли выехать.
"Также фуры и другой транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не дают возможности попасть на массивы и из массивов маршрутным автобусам. Например, на Западный на дороге больше полметра снега и автобус там физически не проедет, на Игрене стали фуры, Правда и Донецкое шоссе стоят по той же причине", - написал Тонконогий.
По его словам, почти за два часа троллейбусное депо 1 было расчищено, а также выезд из АТП.
"Из магистралей оперативно убирают застрявший транспорт. Лоцманы попали на Приднепровск, вывозят Парус и Коммунар, добираются до Победы (еще немного). Донецкое шоссе как и раньше стоит", - написал председатель профсоюза автомобилистов позже.
Городской председатель Днипра Борис Филатов на своей странице в Facebook отметил, что за сутки выпала двухмесячная норма осадков.
Теги: снегопад, Днепр, заносы
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