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Подготовка теракта в Киеве: что известно об остальных фигурантах видео с участием Савченко. ВИДЕО
Стали известны первые подробности о фигурантах фильма, который раскрыл террористический заговор Надежды Савченко и Владимира Рубана, передает ТСН.
Березень, Лящ и Кит — именно такие фамилии фигурируют в доказательном видео ГПУ. И по утверждению генпрокурора, это офицеры, которые лично получали от Савченко предложение принять участие в подготовке теракта.
По информации журналистов, эти фамилии выдуманы. Настоящие их имена не разглашаются, так как это люди, которые работают под прикрытием и они попадают под защиту свидетелей.
Уточняется, что в тексте подозрения Рубана и Савченко фигурирует человек, который причастен к задержанию — военный с позывным «Кедр». Известно, что это майор 8-го полка спецподразделения Павел Балов, и скорее всего именно ему принадлежит фамилия «Березень». Сам Балов отказался давать комментарии по этому поводу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, теракт, Надежда Савченко
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