- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины08:25
- Весной Кабмин не буде поднимать цену на газ: озвучена неофициальная версия такого решения07:50
- Стало известно когда в Украине вырастут тарифы на электричество07:40
- ШОК! Обнаженная Савченко показала предвыборный ролик 07:28
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- «Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной07:05
- Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів21:19
- Украина в ООН потребовала принять срочные меры по вводу миротворцев на Донбасс20:33
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бокал красного перед сном: 6 причин17:38
Весной Кабмин не буде поднимать цену на газ: озвучена неофициальная версия такого решения
Как передает replyua.net, вчера Кабинет министром Украины оставил неизменным тариф на газ для населения до июня 2018 на уровне 4,942 тыс грн за тысячу кубометров без НДС. Официальная аргументация: поскольку переговоры с МВФ продолжаются власть в Украине продолжает действие специальной цены на газ для населения.
По словам украинского политолога Виктора Тарана, есть еще и неофициальная версия. В правительстве прекрасно понимают, что в случае повышения тарифов более чем на 10-15% их оппоненты начнут мощную информационную кампанию, направленную на дискредитацию правительства и лично премьер-министра. Причем, атаку начнут проводить не только представители оппозиции, но и отдельные члены действующей коалиции.
Виктор Таран отмечает, совершенно очевидно, что в условиях такой атаки эффективно работать и проводить реформы правительство не смогло бы. Решение правительства воспринялось в обществе неоднозначно. Сторонники «Нафтогаза» и свободного рынка газа активно его критикуют. Потребители, они же избиратели, – однозначно поддерживают.
Теги: Донбасс, цена, газ, весна, Кабмин
- Цена на газ: что ждет украинцев зимой
- Донбасс после повышения тарифов заплатит за газ на 600 миллионов больше
- Керівник «Нафтогазу» засмутив українців новиною щодо вартості газу
- Украина с 1 января увеличила тариф на транзит российского газа в Европу
- Плата за газ - что изменится для украинцев с 1 апреля (ИНФОГРАФИКА)
- Газовый узел разрублен
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- «Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной07:05
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Дочь Сергея Скрипаля пришла в сознание и начала разговаривать08:35
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины08:25
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- Весной Кабмин не буде поднимать цену на газ: озвучена неофициальная версия такого решения07:50
- Стало известно когда в Украине вырастут тарифы на электричество07:40
- ШОК! Обнаженная Савченко показала предвыборный ролик 07:28
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- «Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной07:05
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе