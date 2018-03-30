Весной Кабмин не буде поднимать цену на газ: озвучена неофициальная версия такого решения

30.03.2018 07:50

Как передает replyua.net, вчера Кабинет министром Украины оставил неизменным тариф на газ для населения до июня 2018 на уровне 4,942 тыс грн за тысячу кубометров без НДС. Официальная аргументация: поскольку переговоры с МВФ продолжаются власть в Украине продолжает действие специальной цены на газ для населения.



По словам украинского политолога Виктора Тарана, есть еще и неофициальная версия. В правительстве прекрасно понимают, что в случае повышения тарифов более чем на 10-15% их оппоненты начнут мощную информационную кампанию, направленную на дискредитацию правительства и лично премьер-министра. Причем, атаку начнут проводить не только представители оппозиции, но и отдельные члены действующей коалиции.



Виктор Таран отмечает, совершенно очевидно, что в условиях такой атаки эффективно работать и проводить реформы правительство не смогло бы. Решение правительства воспринялось в обществе неоднозначно. Сторонники «Нафтогаза» и свободного рынка газа активно его критикуют. Потребители, они же избиратели, – однозначно поддерживают.