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Весной Кабмин не буде поднимать цену на газ: озвучена неофициальная версия такого решения

30.03.2018 07:50
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Весной Кабмин не буде поднимать цену на газ: озвучена неофициальная версия такого решения

Как передает replyua.net, вчера Кабинет министром Украины оставил неизменным тариф на газ для населения до июня 2018 на уровне 4,942 тыс грн за тысячу кубометров без НДС. Официальная аргументация: поскольку переговоры с МВФ продолжаются власть в Украине продолжает действие специальной цены на газ для населения.

По словам украинского политолога Виктора Тарана, есть еще и неофициальная версия. В правительстве прекрасно понимают, что в случае повышения тарифов более чем на 10-15% их оппоненты начнут мощную информационную кампанию, направленную на дискредитацию правительства и лично премьер-министра. Причем, атаку начнут проводить не только представители оппозиции, но и отдельные члены действующей коалиции. 

Виктор Таран отмечает, совершенно очевидно, что в условиях такой атаки эффективно работать и проводить реформы правительство не смогло бы. Решение правительства воспринялось в обществе неоднозначно. Сторонники «Нафтогаза» и свободного рынка газа активно его критикуют. Потребители, они же избиратели, – однозначно поддерживают. 



Теги: Донбасс, цена, газ, весна, Кабмин
 
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