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Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»

05.06.2018 11:34
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Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко в эфире российского телевидения заявил, что Украина якобы нарушает все нормы международного права, передает donpress.com.

Свою страну он назвал «зловещим адом». «Я осознанно иду на это. Хватит молчать — это раз. Надо говорить правду.

Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы», — уверяет Журако.

Он также бездоказательно обвинил украинскую власть в крушении малайзийского Boeing на Донбассе, заявив, что приказ на его уничтожение отдал якобы лично президент Украины Петр Порошенко.



Теги: Украина, Россия, Партия регионов, Донбасс, депутат, Боинг, ад, Верховная Рада, Порошенко
 
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