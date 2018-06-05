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В Киеве у злостного алиментщика конфисковали Ferrari
05.06.2018 13:15
Государственное предприятие Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион Ferrari из-за долгов владельца авто по алиментам, сообщает Новое время.
Стартовая цена за Ferrari 456 GT 1998 года выпуска - 2 157 659 гривен.
Долг по невыплате алиментов составил 245 тысяч гривен. Отец не платил своему ребенку с 2016 года.
Аукцион по продаже машины будет проведен 2 июля 2018 года.
Теги: Киев, конфискация, алименты, Ferrari
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