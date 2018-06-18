- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- Турчинов: РФ усиливает десантные возможности в Азовском море19:00
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- Электробусы и новые аэропорты: как изменится транспортная система Украины18:00
- На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих17:30
- Для чего украинцам Высший антикоррупционный суд?17:17
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Растаможка авто на «евробляхах»: очень скоро все снова изменится16:30
- Украина окажет сопротивление строительству «Северного потока-2»16:10
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
Турчинов: РФ усиливает десантные возможности в Азовском море
Страна-агрессор Российская Федерация усиливает десантные возможности в Азовском море.
Как информирует replyua.net, об этом в понедельник во время встречи с послом Великобритании Джудит Гоф, говоря о попытках РФ блокировать корабли, которые направляются в украинские порты в Азовском море, заявил Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Турчинов считает, что это может свидетельствовать о возможных провокациях на этом направлении. В частности, он сказал: «Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье». В этом контексте Турчинов выразил убеждение, что украинские Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации. Также Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе парламент примет законопроект «О национальной безопасности».
Как сообщается, посол Великобритании подчеркнула, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и остается надежным партнером Украины.
Теги: Россия, Донбасс, Турчинов, Азовское море
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих17:30
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Турчинов: РФ усиливает десантные возможности в Азовском море19:00
- Крупное землетрясение: спасатели сообщают о погибших и сотнях пострадавших18:40
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- Электробусы и новые аэропорты: как изменится транспортная система Украины18:00
- На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих17:30
- Для чего украинцам Высший антикоррупционный суд?17:17
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»