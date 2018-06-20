В Украине резко меняется погода: неожиданный прогноз

20.06.2018 18:25

В пятницу, 22 июня, в Украине резко снизится температура воздуха во всех областях, кроме восточных. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Обозреватель.

При этом она отметила, что в четверг, 21 июня, по всей территории страны еще будет очень жарко.

"С 22 июня Украину пересечет холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду +28… +34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно", - отметила синоптик.

В Киеве 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов.

"22 июня дожди "обвалят" температуру воздуха на Западе до +18… +23 градусов. А в субботу такое существенное похолодание охватит большинство областей, кроме востока Украины", - добавила Диденко.

Источник: https://from-ua.com