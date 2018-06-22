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Генерал пояснил, что Украине ожидать от Путина до проведения президентских выборов

22.06.2018 21:32
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Генерал пояснил, что Украине ожидать от Путина до проведения президентских выборов

Эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан высказал мнение, что до проведения в Украине парламентских и президентских выборов не стоит ожидать от президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина компромиссных решений не в пользу Кремля, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Апостроф».

В частности, он сказал: «Учитывая то, что впереди у нас президентские и парламентские выборы, вряд ли Путин до их завершения пойдет на какие компромиссные решения не в своих интересах. Также Путин будет нас дразнить, давать миру какие-то сигналы - вроде этого чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, - что с Россией можно и нужно сотрудничать». 

Также Богдан подытожил: «Но понятно, что это лишь фасад, за которым кроется жестокий, я бы сказал, террористический путинский режим». 



Теги: Донбасс, Путин, выборы президента
 
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