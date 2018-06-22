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Противники ЛГБТ-маршей провели протест под ВР
Сегодня, 22 июля, возле здания Верховной Рады в Киеве состоялся митинг при участии трех сотен человек, которые поддерживают традиционные семейные ценности и выступают против проведения ЛГБТ-маршей. Как передает replyua.net, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что в руках активисты держат плакаты и баннеры с надписями: «Запретить пропаганду гомосексуализма», «Дети имеют право на маму и папу», «Папа, мама и ребенок - это здоровая Украина», «Марш равенства на крови - вот лицо ЛГБТ». В числе участников акции есть несколько молодых людей в футболках с надписью Национальный корпус. Участников акции поддержал народный депутат из фракции Народный фронт Юрий Тимошенко.
Более того, участники акции раздают прохожим листовки с требованием к президенту, премьер-министру, руководителю Верховной Рады, министру внутренних дел не содействовать организации Марша равенства и провести расследование событий, которые имели место во время проведения последнего шествия.
Теги: Донбасс, протест, гей-парад, Верховная Рада
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