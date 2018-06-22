Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»

22.06.2018 11:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»

Боевики «ДНР» в оккупированном Енакиево прямо на полигоне устроили «конкурс по литроболу».

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов рассказал, что в результате этого пять человек впало в кому.

Также, Чернов уточнил: «Три „скорых“ фактически работали на них — с полудня мин. 5 ком, 15 нелегких отравлений алкоголем. Ребят размаривало на жаре в спецовках — отрубались прямо в котлованах».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Енакиево, алкоголь, отравление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх