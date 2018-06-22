В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»

22.06.2018 11:34

Боевики «ДНР» в оккупированном Енакиево прямо на полигоне устроили «конкурс по литроболу».

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов рассказал, что в результате этого пять человек впало в кому.

Также, Чернов уточнил: «Три „скорых“ фактически работали на них — с полудня мин. 5 ком, 15 нелегких отравлений алкоголем. Ребят размаривало на жаре в спецовках — отрубались прямо в котлованах».

Источник: https://donpress.com